Dilek Güngör: Halde izinler belediyelerden bakanlığa geçiyor

Neyse bu konulara uzun uzadıya daha sonra eğilirim. Bugün Ticaret Bakanlığı’nın Hal Yasa Taslağı‘yla ilgili birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum.

21 maddelik kanun taslağı, eski sistemin yüklerinin devre dışı bırakılmasını içeriyor.

‘Üretici-komisyoncu-tüccar-tüketici’zinciri, ‘üretici-tüccar-tüketici’ denklemine dönüşüyor. Hal’ler modernize ediliyor, kalite standardı ve hijyengeliyor. Üretim ve tüketim bölgesi hallerinde laboratuvarlar, soğuk hava depoları, otoparklar, atık depolama alanları kuruluyor.

Hal sayısı 174’ten 30’a iniyor. İzinler belediyelerden bakanlığa geçiyor. Sebze-meyvenin toptan alım-satım ve sevkiyle ilgili sistem kuruluyor. Üreticilerin kooperatifleşmesi sağlanıyor.

Üretici örgütlerine stopaj avantajı getiriliyor. Toptancı Hali’nde satılan maldan yüzde 1, dışında satılandan yüzde 2 oranında alınan rüsum kalkıyor.

Dilek Güngör’ün yazısı