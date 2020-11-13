Dilek Güngör: Eminim, ‘Şimdi ne oldu da faiz artışını savunuyorsun’ diyenleriniz çıkacaktır

Belli ki, özellikle yabancı yatırımcılar hem Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal’ın hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını olumlu buldu, rotayı yeniden Türkiye’ye kırdı. Şimdi sözlü yönlendirmelerin eyleme dönüp dönüşmeyeceği izlenecek. Bu nedenle, önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu önemli olacak. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından anlaşılıyor ki, Merkez Bankası’nın atacağı her türlü adım desteklenecek. Büyük ihtimalle, 19 Kasım’da piyasaların beklentisi doğrultusunda belli bir miktar faiz artışı gerçekleşecek.

Eminim, “şimdi ne oldu da faiz artışını savunuyorsun” diyenleriniz çıkacaktır.

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Bu eleştiriyi yapacak olanların Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına iyi bakmasını öneririm. Zira, bana sorarsanız, kısa vadede öncelik piyasaya istikrar kazandırıp, yabancı yatırımcıyı önceliklemek… Hemen ardından da ‘büyüme’ ve ‘istihdam’ odaklı seferberlikle ülkeyi kalkındırmak…

Dilek Güngör’ün yazısı