Dilek Güngör: CAATSA savunma sanayisine katsa katsa güç katar

Gündem ABD’nin CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları… Herkes Rusya’dan satın aldığımız S-400 hava savunma sistemi yüzünden Savunma Sanayi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’e uygulanacak yaptırımların etkisini merak ediyor.

Bugüne kadar gerek ABD gerekse Batı ülkelerinin uyguladığı ambargolar Türkiye’yi yıkmadığı gibi milli savunma sanayisine bir adım daha yaklaştırdı. Üstelik, ABD yaptırımları uzun zamandır sektörde konuşulduğu için Türkiye bunun önlemini zaten çok önceden aldı. Dolayısıyla CAATSA savunma sanayisine katsa katsa güç, teknoloji katar…

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Dilek Güngör’ün yazısı