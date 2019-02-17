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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Bankaların kredi verirken aldığı ücret ve komisyonlar sınırlandırılacak

Ekonomi yönetimi, iş dünyasının kredi maliyetini aşağı çekmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bankaların ticari kredi verirken reel sektörden faiz veya kâr payı dışında aldığı, sayıları 2.400’ü bulan ücret ve komisyonlar sınırlandırılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ticari kredilerden ‘masraf’ adı altında alınan ücret ve komisyonlara çekidüzen verecek çalışmayı tamamladı.

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Bankaların kredi kullanım komisyonu, tahsis masrafı, taahhüt komisyonu, dosya masrafı, teslim masrafı, ipotek fekki, kredi erken kapatma ücreti, dosya masrafı, operasyon komisyon masrafı gibi çeşitli adlarla aldığı 2.400’ü bulan ücret ve komisyon kalemi 300’e indirilecek. 15 gün içinde BDDK’nın konuyla ilgili kararı devreye girecek.

Dilek Güngör’ün yazısı

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