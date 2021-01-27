Dilek Güngör: Almanya, topraklarında yetişmeyen bir ürünün yağını bizden ucuza tüketiyor

Şaka filan yapmıyorum. Öyle, Türkiye’nin 180 milyon olan zeytin ağacı varlığına bakmayın. Küresel zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 15.2’sini gerçekleştirdiğimize takılmayın. Zeytinyağı üretiminde dünyada ilk beşe girdiğimizi hiç söylemeyin. Sanayi ülkesi Almanya, topraklarında neredeyse hiç yetişmeyen bir ürünün yağını bizden ucuza tüketiyor.

Tarım ekonominin vazgeçilmez sektörü…

Hele ki, Kovid-19 sonrasını düşününce, bence gıda meselesinin ülkenin bir numaralı gündemi olması gerekir.

Öyle ‘içeride fiyat artarsa ithal ederiz’ ya da ‘iki denetim yapar, ceza keseriz’ gibi kolaycılıkla fiyatlar kalıcı olarak düşmez.

Velhasıl, bu sorunun çözümü için sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, bakanından, bürokratına, üreticisinden, aracısına, marketçisine kadar herkesin kafa yorması, elini taşın altına koyması gerekir.

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Dilek Güngör’ün yazısı