Dilek Güngör: 2013’te Nasdaq, Borsa İstanbul’dan hisse alırken siz neredeydiniz?

Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin Katar’ın Yatırım Otoritesi’ne (QIA) satışı kıyameti kopardı.

Ben içlerinden en çok DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın laflarına güldüm. Yahu, 2013’te Nasdaq, Borsa İstanbul’dan hisse alırken siz neredeydiniz? O zaman Başbakan Yardımcısı değil miydiniz? 2013’te kendi tapulu mülkünüzü mü ABD’lilere veriyordunuz? Niye kamuoyuna o dönemde açıklayıcı bilgiler vermediniz? İlla yaptığınız ‘gizli’ anlaşmanın ‘mahiyetini’ (!) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında mı öğrenmemiz gerekiyordu?

Reklam

Dilek Güngör’ün yazısı