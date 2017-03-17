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Dilek Doğan’ın katiline altı yıl üç ay hapis cezası

 

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında, sanık polis altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Önceki günkü duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, katil zanlısı polis Y.M.’nin ‘taksirle öldürme’den altı yıla kadar hapsini talep etmişti. Oysa 29 Kasım 2015’te İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Y.M. için ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya izleyici alınmazken, mahkeme sanık polis memuru Y.M.’ye ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi.

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