Dilek Doğan’ın babası: Savcı, katil zanlısı polisin avukatlığını yaptı

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın annesi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği referandumunda “Bu devlet bir katili yargılamadığı için, kızım için ‘Hayır’ diyeceğim” dedi.

Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Önceki günkü duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, katil zanlısı polis Y.M.’nin ‘taksirle öldürme’den altı yıla kadar hapsini talep etmişti. Oysa 29 Kasım 2015’te İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Y.M. için ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan 20 yıldan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

‘Y.M’nin avukatlığını yapan savcıydı’

Dihaber’e konuşan Metin Doğan, savcının 26 yıl hapis cezası istemesi gerektiğini ancak sanık polisin arkasındaki güçten korktuğunu söyleyerek, “Polislerin hazırlamış olduğu fezlekeyi okuyor, ona göre karar veriyor. Savcı bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Savcının kendilerini suçlu durumuna getirmeye çalıştığını söyleyen baba Doğan, avukatların yedi saat boyunca fotoğraf ve görüntülerle delilleri sunmasına karşın istenen cezayla katil zanlısı polisin dışarıda tutulmasının amaçlandığını söyledi.

Sanık polis Y.M.’nin avukatının savunma yapma gereği bile duymadığını belirten baba Doğan şöyle devam etti: “Bir kişinin avukatı kalkıp da savunma yapamaz mı? Gerek duymadı. Duruşmada başka dosyaları araştırıyordu. ‘Bizim arkamız kuvvetli. Siz ne konuşursanız konuşun. Çok önemli değil’ mantığıyla hareket ediyordu. Savcı da direkt kendini avukat yerine koymuştu. Orada Y.M’nin avukatlığını yapan savcıydı.”

Anne: Kızım için ‘Hayır’ diyeceğim

Anne Aysel Doğan ise, “O adam bir gün bile benim kızımın katili için ‘Bir insanı niye öldürdün’ demezse, ben o adama ‘Evet’ diyebilir miyim? Tabi ki ‘Hayır’ diyeceğim” dedi.