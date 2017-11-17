Dilek Doğan’ı vuran polise altı yıl hapis yeterli görüldü

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında sanık polise verilen altı yıl üç aylık ceza onandı.
Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.
Davada yargılanan sanık özel harekat polisi Y.M.’ye ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’tan altı yıl üç ay ceza verilmiş, karar istinafta temyiz edilmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usule ve yasaya uygun bularak onadı.