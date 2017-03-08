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Dilek Doğan davası: Katil zanlısı polisin altı yıla kadar hapsi istendi

 

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın katil zanlısı polis için ‘kasten öldürme’den altı yıla kadar hapis cezası istedi.

Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Doğan’ın vurulma anı, o esnada kayıttaki polis kamerasına yansımıştı.

Mahkemede delil olan bu görüntüyle, operasyon sırasında dışarıda bekleyen polislerin daha önce basına yansımamış yeni bir görüntüsü geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

İzleyiciye kapalı olarak görülen duruşmaya, öldürülen Doğan’ın anne ve babası şikayetçi olarak katıldı. Doğan ailesini temsilen 50’nin üzerinde avukat da duruşmada yer aldı.

Tutuksuz yargılanan polis Y.M. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada yeni görüntülerin izlendiği esnada Doğan’ın anne ve babası mahkeme salonundan çıktı.

Mütaalasını açıklayan savcı, katil zanlısı polisin ‘kasten öldürme’ altı yıla kadar hapsini talep etti. Dava, sanığın savunmasının alınması ve karar için 17 Haziran’a ertelendi.

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