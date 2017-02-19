Dilbilimci Alpay’dan tutuklu Öz’e: Onlara göre her muhalif söz bir terörizm propagandası

Dilbilimci Necmiye Alpay, tutuklu bulunan Cumhuriyet’in Okur Temsilcisi Güray Öz’e hitaben “Oysa, susturmak isteyenlere kalsa, söyleyemediğimiz bir şey yok. Onlara kalsa, her muhalif söz bir terörizm propagandası” diye yazdı.

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Son olarak da gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

‘Kime sorsam bende otosansür yok diyemiyor’

Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı Özgür Gündem davasında aylarca tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilbilimci Necmiye Alpay, Cumhuriyet’in Okur Temsilcisi Güray Öz’e bir mektup yazdı.

Öz’e “Türkiye medyasının ender ombudsmanlarından, yılların özgür gazetecisi, gençlik arkadaşım!” sözleriyle seslenen Alpay, ‘Cumhuriyet’te boş kalan köşelerin ayıbının’ memlekete yeteceğini aktardı.

Ellerindeki silahlarla konuşanlara karşı kendilerinin olduğunu, bu nedenle de güç sahipleri tarafından susturulmaya çalışıldıklarını anlatan Alpay, “Eh, hiç başaramadıkları söylenemez. Kendi ölçülerimize göre dile getiremediğimiz az fikrimiz mi var? Kime sorsam ‘Bende otosansür yok’ diyemiyor. Galilei olmakla Giordano Bruno olmak arasında gidip geliyoruz” diye yazdı.

Artık gazetecilerin değil gazeteciliğin öldürülmeye çalışıldığını savunan Alpay, şunları kaydetti: “Oysa, susturmak isteyenlere kalsa, söyleyemediğimiz bir şey yok. Onlara kalsa, her muhalif söz bir terörizm propagandası. ‘Gazete, gazeteci’ kavramlarını silip yerine ‘terör örgütü, terörist’ sıfatlarını yazarak kurdukları cümlelerin başında ‘Onlar gazeteci değil, terörist’ cümlesi geliyor. Sonuç: İddianamelerde ‘KH’ işaretiyle gösterilen kamu hukuku adına (siz İçişleri Bakanlığı anlayınız) dava açmakla görevli savcıların ilk cümlesi de bu oluyor. Yakında size gelecek olan iddianame de bu minval bir cümleyle başlayacaktır, kuşkun olmasın.”

‘Özgürlüğün yalnızca kavramına bakmak zorunda kalıyoruz’

“Eğer Özgür Gündem’in künye mensupları olarak bizler tutuklandıktan sonra Cumhuriyet’in künye mensupları olarak sizler tutuklanmasanız, neyin öldürülmekte olduğu bu kadar aşikâr olmayacaktı” diyen Alpay, şöyle devam etti: “Bu zihniyetin son haddine varan sonuçlarını şimdi görüyoruz. Ünlü anekdotta Alman din adamının dediğini bizlere uygularsak, ’90’larda Kürt gazetecilere dokundular bir şey demedik, nasıl olsa biz Kürt değildik. Sonra ‘liberal’ diye hor görülen demokratlara dokundular bir şey demedik, nasıl olsa -estağfurullah- biz liberal de değildik. Sonra sonra Cumhuriyet’e dokundular, biz tam ona da bir şey demeyecektik ki birden geriye kim kaldı diye bakmak geldi aklımıza.’ Ve artık basın ve ifade özgürlüğü sıfıra meylettiği için, biz özgürlüğün yalnızca kavramına bakmak zorunda kalıyoruz.”

Alpay, cezaevinde öğrendiğini söylediği “Şikâyetim var cümle yasaktan / Dillerimi hâkim bey, bağlasan durmaz” türküsüne de mektubunda yer verdi.