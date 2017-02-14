Dilbilimci Alpay’a ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla sekiz yıl hapis talebi

Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapması nedeniyle ‘örgüt propagandası’ndan sekiz yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Alpay ve avukatları katılıdı.

Esas hakkındaki mütaalasını açıklayan savcı, Alpay’ın Özgür Gündem’in sembolik olarak genel yayın yönetmeni olduğu 5 Haziran 2016’daki bazı haber ve yazıları ‘örgüt propagandası’ olarak değerlendirdi.

Savcı, Alpay’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘örgütün basın açıklamalarını yayınlamak’ suçlarından iki yıldan sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı.

‘Örgüt propagandası’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘halkı kışkırtmak’ suçlamaları yöneltilen yazar Aslı Erdoğan, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Necmiye Alpay, ‘öngörülen cezanın miktarı, gazetedeki yayınlar ve yazılar, gazete içerisindeki konumu ve serbest kalması halinde kaçacağı’ gerekçeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

Son olarak Erdoğan ve Alpay dahil dokuz isme ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmada haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dilbilimci yazar Necmiye Alpay ve yazar Aslı Erdoğan ‘yurt dışı yasağıyla’ tahliye edilmişti.