Dil öğretiminde yabancılara akademik tecrübe ve uluslararası sertifika şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, yabancı uyruklu öğretim üyelerinin istihdam şartlarında yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu kapsamda, yabancı dil öğretecek yabancı uyruklu kişilerin öğretecekleri dille ilgili akademik tecrübesini kanıtlaması, iş deneyimine ve uluslararası sertifikalara sahip olması gibi şartlar getirildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç (Fotoğraf: DHA)

YÖK başkanının yazılı açıklamasında, son dönemde başlatılan ‘Yeni YÖK’ konsepti kapsamında yapılan bütün çalışmaların temelinde yükseköğretimde kalite çıtasını yükseltmenin her zaman birinci hedef olduğu belirtildi.

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Akademik tecrübe ve uluslarası sertifika şartı

Açıklamada, mevcut ‘Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları’nda yapılan düzenlemeler kapsamında, dil hazırlık sınıflarında görev yapacak yabancı uyruklu öğretim görevelilerinin ‘dil öğretimiyle ilgili akademik tecrübelerini belgelemeleri’, ‘iş deneyimine ve uluslararası sertifikalara sahip olmaları’ gibi yeni kriterler aranacağı ifade edildi.

Lisans ve lisansüstü programlarda ders verecek doktoralı yabancı uyruklu öğretim üyelerinin alımında ise, kişilerin ‘ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili yeterliğini kanıtlamış olması’, ‘akademik tecrübeye sahip olması’, ‘alanında belli sayıda yayının olması’ gibi şartları sağlaması gerekecek.

Ön lisans programlarında istihdam için de aynı şekilde ‘iş tecrübesi’ şartı aranacağı ifade edildi.

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‘Yabancı üniversiteler yerleşke açabilir’

YÖK başkanı, 11 Ocak’ta Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Türkiye’de özel üniversite kurulmasının ve yabancı üniversitelerin yerleşke açabilmelerinin gündeme alınabileceğini belirtmişti.

Saraç, ayrıca yabancı uyruklu öğretim üyelerinin istihdam şartlarında birtakım değişikliklere gidileceğini ifade ederek şöyle konuşmuştu: “Ana dili İngilizce, Almanca diye kimse öğretmen olmayacak. Bundan sonra yabancı dil öğretecek yabancı uyruklu hocalar yabancı dil tecrübesini belgeleyecek.”