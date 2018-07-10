Dil barajını düşüren YÖK’ün projesi: Akademisyenlere yabancı dil eğitim bursu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yabancı dil sınavından 50 ila 64 puan alan akademisyenlere dillerini geliştirmeleri için eğitim bursu verileceğini açıkladı.

Doçentlik için gereken dil puanı barajı geçtiğimiz aylarda 65’ten 55’e düşürülmüştü.

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Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, YÖK doktora derecesine sahip araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve doktor öğretim üyelerinin yabancı dil eğitimini desteklemek amacıyla burs programı başlattı.

Buna göre, yabancı dil eğitimi için her yıl iki ila altı ay yurt dışına gönderilecek 400 akademisyene aylık 2 bin 500 lira destek sağlanacak. Yıllık toplam maliyeti 6 milyon lirayı bulacak burs YÖK bütçesinden karşılanacak.

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YÖK’ün açıklamasında, “Hizmet süresi en az üç yıl olan, son beş yıl içinde yabancı dil sınavından en az 50 ve en fazla 64 puan aldığını belgelendiren akademisyenler başvurabilecek” dendi.