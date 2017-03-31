‘Diktatörsünüz, yalancısınız’: Bakan Eroğlu soru sormak isteyene ‘Sonra’ dedi, çevredekiler alkışladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kendisine soru sormak isteyen bir kadına “Sonra sorarsın” derken, bakanı dinleyenler alkışlayarak konuşmasına devam eden kadının sesini bastırdı.

Eroğlu, Avcılar’da bir etkinlikte konuşma yaptığı esnada bir kadın yüksek sesle “Size soru sormak istiyorum” diyerek bakana seslendi. Eroğlu kadına “Sonra sorarsın” diyerek konuşmasını sürdürürken, kadının soru sormak için üstelemesi üzerine bakanı dinleyenler kadının sesini bastırmak için “Alkışlayın” diye bağırdı ve birlikte alkışlamaya başladı.

Polis ekipleri kadını uzaklaştırmaya çalışırken, eski bir televizyoncu olduğunu, adının da Canan Metiner oluğunu söyleyen kadın, konuşma alanından ayrılmadı.

Metiner, soru sormasına izin verilmemesine “Konuşmamı engelliyorlar. Soru sormak istiyorum, sordurmuyorlar. Bu yüzden diktatörlük getiriyorlar. Bağırmıyorum, soru sormak istiyorum. Herkesin gözü önünde sordurmuyorsun. Neden? CHP liderine herkes soruyor takır takır, cevaplarını veriyor. Siz niye sordurmuyorsunuz? Diktatörsünüz, yalancısınız. Soru sorma hakkımı engelliyorsunuz” diye tepki gösterdi.





Kendisine “Hakkınızı hukuk içerisinde arayın” diyen emniyet müdürüne de tepki gösteren kadın, “Bu ülkede hukuk yok. Adliye de yok. Olsaydı bakanınız ‘Reza’nın önünde yatarım’ demezdi. Şimdi Amerika’da içeride. Vatandaş karşısında soru soracak yetkili istiyor. Hani neredesiniz?” dedi.

Kadının tepkilerinin arasında çevrede toplanmaya başlayan AKP’lilere polis engel olurken, Metiner, Eroğlu’ndan referandumda neden ‘Evet’ denmesi gerektiğini açıklamasını istediğini söyledi: “Evet’i anlatması gerekiyor birilerinin. Hiç kimse anlatamaz bana burada neden ‘Evet’ oyu verdiğini anlatamaz.”