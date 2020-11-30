Dikiş makinesi motoruna uyuşturucu gizlemişler: Kargo şirketi çalışanı yüksek değer beyan edilince şüphelendi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, kargoyla yurt dışına gönderilmeye çalışılan iki dikiş makinesi motoruna gizlenmiş 10 kilo afyon sakızı bulundu. Bununla bağlantılı Esenyurt’taki bir adrese yapılan baskında 54 kilo 280 gram afyon sakısı daha ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

Kargo şirketinin çalışanı, Hollanda’ya gönderilmek istenen 300 liralık motorların değerinin 12 bin lira olarak beyan edilmesinden şüphelendi ve durumu polise haber verdi. Kargo şirketinin ilgili şubesine giden polis paketi inceledi. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kargo açıldı.

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Her iki motorda da afyon sakızı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım’daki bu operasyonun ardından 25 Kasım’da da Esenyurt’ta bir depoya baskın düzenledi.

İki operasyonda toplam 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi.