Dikili’de çocukları istismarla suçlanan adamın bir de ‘cami geçmişi’ varmış!

İzmir’de özel erkek öğrenci yurdunda çocuklara tecavüzle suçlanan temizlik görevlisinin daha önce bir camide çalıştığı, ‘istismar iddiaları’ üzerine buradan ayrıldığı belirtildi.

Dikili ilçesindeki Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda çalışan temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen, çocukları istismar etmesinin ortaya çıkmasının ardından 21 Aralık’ta tutuklanmıştı.

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DHA’nın haberine göre pedagoglar istismara mağduru çocukları dinledi.

Çocukların anlatımlarına göre Ergen, istismar sonrası bazı çocuklara para verdi, kendisine karşı çıkan çocukları da dövdü.

Ergen’in zihinsel engelli öğrencilere de istismarda bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca yurtta dini eğitim de veren adamın daha önce bir camide görev yaptığı, istismar iddialarının çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da öne sürüldü.