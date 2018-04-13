Dikili ağaçlar da dahil: Yeni düzenlemeyle orman ürünleri şirketlere ’emanet’

Meclis’te kabul edilen yeni düzenlemeyle ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması için şirketlere tahsis edilecek. Orman işletmesini ihaleyle alan şirketler, önceden işaretlenmiş canlı ağaçları diledikleri zaman kesip diledikleri gibi işleyip satabilecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Orman Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ormanlardaki canlı ve dikili ağaçlar ‘orman ürünü’ sayılarak piyasaya sunulacak. Bugüne kadar bir ağacın orman ürünü olabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından işlenip ‘tomruk’ haline getirilmesi gerekiyordu.

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Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarının 13’üncü maddesine göre, Orman Genel Müdürlüğü bundan böyle ormanları gençleştirmek ya da seyreltmek amacıyla orman ağaçlarını işleyip satmayacak. Bunun yerine, seyreltme veya gençleştirme yapmak istediği ormanları ihaleyle en çok parayı veren şirketlere 5 yıllığına tahsis edecek.

Buna göre, tahsis süresi bittikten sonra aynı firma aynı yeri eğer isterse tekrar alabileceği gibi daha verimli gördüğü başka bir ormanlık alanı da yine ihaleyle 5 yıllığına alabilecek.