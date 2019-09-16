Diken, küresel iklim haber ağına katıldı

Gelecek hafta New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Diken, aralarında Guardian, Bloomberg, Agence France-Presse ve Al Jazeera gibi 250’den fazla basın kuruluşunun yer aldığı ‘iklim haberlerine öncelik verecek’ Covering Climate Now inisiyatifine katıldı.

Fotoğraf: Columbia Journalism Review

Columbia Journalism Review ve The Nation tarafından kurulan ve The Guardian’ın ana medya partneri olduğu girişim ile 32 ülkede yüzlerce basın kuruluşu iklim krizine ilişkin haberlerine öncelik verecek.

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Türkiye’den katılan ilk basın kuruluşu oldu

Dünya çapında yüzlerce haber kuruluşuyla güçlerini birleştirerek Diken, iklim krizine ilişkin haber ve gelişmelerin daha geniş bir şekilde basın yayın organlarında vurgulanması amacıyla kurulan girişimin bir parçası olma ve BM İklim Zirvesi öncesinde konuya ilişkin haberlere geniş yer verme taahhüdünde bulunan ilk Türk basın kuruluşu oldu. NewsLab Turkey ve EKOIQ ise Türkiye’den girişime katılan diğer kuruluşlar.

İnisiyatifin parçası 32 ülkeden 250’den fazla basın kuruluşu Türkiye’de ve dünyada iklim krizine ilişkin haberlerine öncelik vererek inisiyatif içerisindeki diğer basın kuruluşlarının haberlerini kullanabilecek.

Sosyal medyada #CoveringClimateNow etiketiyle de yer alan girişimin lansmanında Columbia Journalism Review Genel Yayın Yönetmeni Kyle Pope ve The Nation kurucu ortağı Mark Hertsgaard, basın kuruluşlarına iklim konusuna daha fazla yer vermeleri için şu çağrıyı yapmıştı: “Medeniyetin felakete doğru koştuğu şu zamanda iklim konusuna ilişkin sessizlik ABD basını krallığı genelinde hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle televizyonda – Amerikalıların büyük bir çoğunluğunun haberleri takip ettiği mecrada – reytinglerin zalim talepleri ve para tarihin en önemli haber konusunun yeterince yer almasını engelliyor.”