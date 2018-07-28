Diken gazetecilerin en düzenli takip ettiği ikinci haber sitesi

MEDAR-Guardian Foundation işbirliği ve Norveç Sosyal Bilimler Derneği desteğiyle yürütülen ‘Gazetecilerin Yurttaş Haberciliği Algısı ve Tutumu Araştırması’nın sonuçları yayınlandı.

‘Düzenli takip’te Diken 2’nci sırada

Araştırmaya katılan katılımcılara bildikleri ve düzenli takip ettikleri haber mecraları da soruldu.

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27 Ocak 2014’te yayına başlayan Diken bilinirlik oranında yüzde 79,7’yle dördüncü, düzenli takip edilme oranında ise yüzde 57.8’le ikinci sırada yer aldı.

Her iki kategoride ilk sırada 1 Eylül 2009’da yayına başlayan T24 var.

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Araştırma Şubat-Mayıs 2018 döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Antalya’dan editör, muhabir ve yönetici 306 kişiyle görüşülerek yapıldı.

Yurttaş gazeteciliğinde Dokuz8 Haber ilk sırada

Yurttaş haberciliğinde en bilinen ve en düzenli takip edilen platform ise Dokuz8 Haber.

Araştırmanın ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.