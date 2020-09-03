Diken ‘fuatavni’ haberlerinden yargılanıyor

’17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları’nı izleyen dönemde Türkiye’nin gündemine oturan ‘fuatavni’ tweetlerine yer verdiği için Diken’e açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

İstanbul başsavcılığı, Temmuz 2019’da Diken, T24 ve Birgün yöneticileri hakkında 2014-2016 yıllarında ‘fuatavni’ mahlaslı Twitter hesabından yapılan paylaşımları haberleştirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Diken hakkında hazırlananan iddianamede yönetim kurulu başkanı Harun Simavi, genel yayın yönetmeni Erdal Güven ve eski sorumlu yazıişleri müdürü Semin Sezerer hakkında kapsamlı bir inceleme yürütüldüğü, sonuçta ‘FETÖ’yle hiçbir bağlantı bulunamadığı belirtiliyor. Buna karşılık söz konusu tweetlerin haberleştirilmesi ‘örgüte yardım’ olarak değerlendirilip üç ismin yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Duruşma Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13.30’da başlayacak.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, mahkemenin yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetmesi sonucu geçen temmuz ayında beraat etmişti. Dönemin Birgün yöneticileri İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz hakkındaki dava ise sürüyor.