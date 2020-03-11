Diken çizeri M.K. Perker’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Gece Vardiyası’ yarın açılıyor

Uluslararası çizgi dünyasının önemli isimlerinden Diken çizeri M.K. Perker’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Gece Vardiyası’ yarın sanatseverlerle buluşacak. Sergi 18 Nisan’a kadar Pilot Galeri’de ziyaret edilebilir.

‘Gece Vardiyası’ serisi, M.K. Perker’in 2019 yılı boyunca, hava kararınca üzerinde çalışmaya başladığı ve hava aydınlanınca çalışmayı bıraktığı, kağıt üzerine mürekkeple yapılmış 30 desenden oluşuyor.

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Sanatçı sergisini şöyle anlatıyor: “Tam 30 yıldır The New York Times’tan Wall Street Journal’a, Washington Post’tan Hürriyet’e, Esquire’dan The Progresive ve The New Yorker’a kadar birçok yayına çizdim. Hepsinde hissettiğim sıkıntı, her işin bir teslim günü, hatta saati, yani bir ‘deadline’ı olmasıydı. Ama aynı zamanda sanatçıyı müthiş bir problem çözme yetisine de ulaştırıyor bu durum. Bu seriye ‘deadline’ı olmayan işler’ niyetiyle başladım. Ama sanırım sadece gece yarıları üzerlerinde çalışarak ve bilinçli olarak gün içinde bu desenlere hiç dokunmayarak kendi kendime kurgusal bir ‘deadline’ yaratmış oldum. Bir tür tersten giden Külkedisi gibi; bende, kağıtlar, kalemler ve mürekkepler gece yarısı değil de gün ağarırken balkabağına dönüşecekti sanki.”

M.K. Perker’in eserlerinde karanlığın içinde, gecenin getirdiği özel imgeler,

karakterler ve hepsinden mühimi her desende varlığını hissettiren bir ambiyans var. Bir noktadan sonra bir tür ‘tuhaflıklar ailesi’ göze çarpıyor. Tekerrür eden, ima eden, farklı desenlerde birbirine refakat eden sürreel bir aile bu. Hem çok güvenli hem çok tekinsiz.

‘Gece Vardiyası’ serisi bizleri 20. yüzyıl başında İstanbul’da bir gece yarısı, yarı gerçek yarı rüya bir yolculuğa çıkarıyor gibi. Elimizden hızlıca kayan balıklar, dikkatle dinleyen kargalar, tekinsiz dev tavşanlar, yarın yokmuş gibi dans eden insanlar, hep parlayan ay ışığı altında dengesizlik içinde bir denge kurmaya çalışan koca bir şehre bakıyor gibiyiz. Her bir çizimde bazen reel bazen soyut bambaşka mekanlar, başka açılar, derinlikler, farklı ölçekler içinde insanlar, hayvanlar, korkular, teşebbüsler, buluşmalar, ayrılıklar, duraksamalar ve anlar var. Aynı ölçü içine türlü durumlar girince bu aynı ölçek, bu sabit çerçeve, bu tuhaf dünyaya açılan bir kapı olur.

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M K Perker’in sözleriyle: “Gece Vardiyası serisindeki resimler, izleyicinin, muhtemel ‘deadline’ına yetişememek kaygısıyla telaş içinde koşturan takım elbiseli beyaz tavşanı takip ederek harikalar diyarına vasıl olmasını umar. 30 kapının hangisinden girerseniz girin, oraya çıkacaksınız.”

M.K. Perker, Türkiye’nin önemli mizah dergileri Gırgır, LeMan, Penguen’in yanısıra Amerika’nın önemli basılı yayınlarından New Yorker, New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal gibi birçok basılı yayın için çalıştı.

Çizgi roman dünyasının prestijli yayınevleri Image, Dark Horse, DC ve Image ile toplam 11 yayına imza atan Perker, geçtiğimiz yıllarda kurduğu Karakarga Yayınları’yla birçok önemli çizgi romanın Türkçe olarak yayınlanmasını sağladı. Türkiye’de ise 15 çizgi roman ve karikatür albümü yayınladı.

Perker, çizgi romanın Oscar’ı Eisner Ödülü’ne aday gösterilen, Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk ve tek Türk çizer.