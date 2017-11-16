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‘Dijital’e soğuk reklamcılara duyurulur: Murdoch’ın gazeteleri ayakta kalmakta zorlanıyor

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Dünyanın her yanında yatırımları bulunan, ABD merkezli medya kuruluşu News Corporation’ın Avustralyalı patronu Rupert Murdoch dijital reklama ilgi yüzünden bazı gazetelerin ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

86 yaşındaki Murdoch, News Corporation’ın yıllık genel kurulunda gazete imparatorluğunu genişletmeyi düşünmediklerini belirterek şunları anlattı: “Dijital reklamcılık basılı medyaya ciddi zararlar verdi. Yeni gazete almayı düşünmüyoruz; zaten var olan gazeteleri ayakta tutmakla uğraşıyoruz.”

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Los Angeles’ta gerçekleşen yıllık toplantıda konuşan Murdoch, şirketin CEO’su Robert Thomson’u Google ve Facebook gibi ana dijital medya mecralarına şirketin içeriğine ücretsiz erişim sağlayarak kafa tutmasından ötürü övmeyi de ihmal etmedi.

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