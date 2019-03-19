Dijital reklam 2018’de yüzde 15 büyüyerek 2.5 milyar liraya çıktı

Türkiye’de dijital reklam pazarının geçen yıl yüzde 14.2 büyüyerek 2.47 milyar lira büyüklüğe ulaştığı bildirildi.

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Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye Başkanı Neslihan Olcay dijitalin 2017 yılında reklam pazarında yüzde 26 payları olduğunu, geçen yılı ise reklam pastasından yüzde 28-29 pay alarak kapattıklarını söyledi.

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Olcay şunları söyledi: “Reklam yatırımları dijitale kaymaya devam ediyor. Video, geçen yıl yüzde 31 büyüme kaydetti. 2017 yılında da güzel bir büyüme vardı. Bu son derece gurur verici. Bu anlamda Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz. Oyun içi reklamlar da yüzde 31 büyüme kaydetti.

Büyüklük olarak bakıldığında display en büyük alan. Display reklam yatırımları, 2018’de yüzde 15 büyüyerek 1.41 milyar lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 31’lik büyümeyle 353 milyon lira olarak gerçekleşirken, native 101 milyon liraya ulaştı. Arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 923 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 113 milyon liraya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülmenin yaşandığı e-posta, yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. Oyun içi reklamlar ise 17 milyon liralık büyüklüğe erişti. Mobil reklam yatırımları 1.4 milyar lira olurken, 411 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 79’u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma, 2018’de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1.6 milyar liraya çıktı.”