1 Ocak 2021’den itibaren şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ‘Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ’ taslağıyla uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Buna ilişkin yasa da haziranda çıkarılmıştı.

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Görüşe açılan tebliğ taslağı da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Uygulanacak yöntemde müşterinin genellikle bir uygulama üzerinden videokonferans ile kimlik tespitinin yapılarak banka hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

BDDK, görüntülü görüşmede gerekli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulmasını zorunlu tutacak.

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Görüntülü görüşme, şifreli-güvenli iletişimle yapılacak.

BDDK yetkilileri, görüntülü görüşme ile kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik belgeleri, belgelerin güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Başvuru formla alınacak

Buna göre uzaktan kimlik tespitinin başlamasından önce kişinin başvurusu bir formla alınacak, veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılacak.

Kişinin açık rızası kayıt altına alınacak, görüntülü görüşme gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılacak.

Uzaktan tespit

Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil görselleri kullanarak, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen tüm güvenlik öğeleriyle birlikte, kimlik belgesinin doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve kimlik belgesinin üzerindeki kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı gösteren hiçbir yapaylık bulunmadığından emin olacak.

Sorgulama

Müşteri temsilcisi, kimlik tespiti sürecinde psikolojik sorgulamalar ve gözlemler yardımıyla, kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında kişi tarafından sağlanan bilgilerin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğuna kanaat getirecek.

Bu amaçla, örneğin, kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafın doğruluğunu kontrol etmek üzere, kişinin yaşının yanı sıra kimlik belgesi üzerindeki doğum tarihi ve yeriyle ilgili sorular soracak.

Biyometrik karşılaştırma

Kişinin canlılığını tespit edici teknikler kullanılacak.

Kişinin yüzü ile kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak.

Müşteri temsilcisi, kullanılan kimlik belgesindeki fotoğrafın ve kişisel bilgilerin kişi ile uyuştuğundan emin olacak.

Kimlik belgesinde yer alan fotoğrafın, veriliş tarihinin ve doğum tarihinin tutarlılığı kontrol edilecek.