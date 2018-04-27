DİHA, JİNHA, Welat dahil: TMSF 11 kuruluşun mal varlığını satıyor

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el konan 11 basın-yayın kuruluşunun mal varlığını satışa çıkardı.

TMSF’nin duyurduğu listede bazı yerel gazeteler ve radyoların yanısıra Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Bürosu, Azadi TV, Jin Haber Ajansı (JİNHA), Azadiya Welat gazetesi de yer alıyor.

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DİHA’ya 905, Azadi’ye 245 bin, JİNHA’ya 4 bin 536, Welat’a da 2 bin 478 bin lira değer biçildi. Listedekilerin tamamının muhammen bedeli ise 606 bin 395 lira.

Listedeki mallar için 30 Nisan’a kadar teklif verilebilecek. Birden fazla teklif olursa 4 Mayıs’ta açık artırma yapılacak.

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