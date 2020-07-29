Digiturk’ten TFF’nin ’21 takım’ kararına eleştiri: Doğru değil, maliyetimizi artıracak

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Süper Lig’in 21 takımla oynanma kararının doğru olmadığını, maliyetlerini artıracağını söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm liglerde bu yıl küme düşme olmayacağını açıklarken, Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacağını duyurmuştu.

Reklam

Al-Hudaifi, karara saygı duyduklarını ancak bunun kendilerine de danışılmasını istediklerini ifade etti.

📌 TFF'nin gelecek sezonla ilgili aldığı kararlar



🗣️ Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: "Dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sürpriz. TFF'yle geçtiğimiz ay, 4 kez görüştük. Kimse bize bu konudan bahsetmedi." #beINSPORTS pic.twitter.com/GHaYhfvj8g — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 29, 2020

Geçen sezon korsan yayıncılık üzerine toplantı yaptıklarını anca daha sonra ‘aksiyon alınmadığını’ belirten Digiturk yöneticisi, kararla yayın maliyetlerinin arttığını kaydetti.

🗣️ Saad Saleh Al-Hudaifi: "Geçen sezon Ankara'da, korsan yayıncılık üzerine ciddi bir toplantı yaptık. Geçen sezondan, bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadı. Biz de korsan yayıncılıktan çok ciddi zarar görüyoruz, kulüpler zarar görüyor, TFF zarar görüyor." #beINSPORTS pic.twitter.com/JIYFPMbyue — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 29, 2020

Al-Hudaifi, sözlerini şöyle sürdürdü: “306 yerine 420 maç yayınlayacağız. Şu anki sezona oranla yüzde 37.2 daha fazla maç demek. 114 daha fazla maç yayınlayacağız. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım. Üç farklı şehirde olan kulüplerden bahsediyoruz. Daha çok ekip, daha çok yayın aracı kiralamak zorundayız. Bu bizim için çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil. TFF’nin kararlarına saygı duyuyoruz, onlarla birlikte çalışmaktan da mutluyuz fakat bunun resmi bir şekilde bize sorulmasını isterdik, verilerle onlara dönmek isterdik.”