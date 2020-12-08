Digiturk’ten Çakar’a eleştiri, Sümertaş’a destek mesajı

Digiturk, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın canlı yayında beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş’a yönelik sözleri üzerine açıklama yayınladı.

Çakar, Sümertaş hakkında şunları söylemişti: “Tosun kızım benim, güzel kızım benim. Etine dolgun bir kadınsın, 40’lı yaşlarındasın. Yıllar önce, çok enteresan bir Paris gecesinde benim bildiğim, senin yaşadıklarını söylediğimde bana kızdın. BeinSports’ta saçının başının oynadığını görürsem beni üzersin, ben de seni üzerim.”

Reklam

Spor yorumcusunun yorumları sosyal medyada büyük tepki topladı. Digiturk de Twitter’dan paylaştığı açıklamasıyla Çakar’a tepki gösterdi.

Hesaptaki paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Çalışanlarımızdan sayın Hande Sümertaş’ı hedef alan ve bir süre önce sosyal medya üzerinden başlayıp dün gece Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar’ın dayanaktan yoksun ithamları ile devam eden saldırıları, Digiturk olarak en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar her bakımdan kabul edilemez nitelikte olmanın yanı sıra, çalışanlarımızın güvenliğini tehlikeye sokmakta olup doğası gereği suç teşkil etmektedir.

Bu saldırılar aynı zamanda, geçtiğimiz aylardan itibaren kurumumuza ve çalışanlarımıza yönelen, uçuk komplo teorileri ile şiddetin teşvik edildiği mazur görülemez bir taciz eğiliminin devamı niteliğindedir. Türk spor ve eğlence içeriklerini tanıtmak ve geliştirmek için her gün özveriyle işlerini yapan saygın ve itibarlı insanlardan oluşan çalışanlarımız bir yana, bu şekilde bir davranışa hiç kimsenin maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bu kabul edilemez davranışlara göz yuman herkes suç ortağıdır. Sayın Sümertaş’ın haklarını korumasına yönelik her türlü desteği vereceğimizi, sporda ve toplumda yeri olmayan bu saldırıların takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”