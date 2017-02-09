Diego Costa için de ‘Çare Drogba’: Onu antrenmanlarda izlemek bile yetti, beni hep destekledi 

Chelsea’nin golcüsü Diego Costa, Premier Lig ekibindeki başarılı performansının ilham kaynağı olarak, kulübün efsaneleri arasına giren Fildişi Sahilli oyuncu Didier Drogba’yı işaret etti.

‘Chelsea maçlarını onun için izliyordum’

Londra ekibine katıldığı ilk sezon birlikte oynadığı Fildişi Sahilli oyuncunun her zaman örnek alınması gereken bir santrafor olarak gördüğünü dile getiren Costa, “Onu antrenmanlarda izlemek bile bana yardımcı oldu. Abartmıyorum. Takıma katılmadan önce Chelsea maçlarını onun için izliyordum” diye konuştu.

‘Başkası böyle davranmayabilirdi’

Chelsea’ye geldiğinde Drogba’nın kendisine karşı asla soğuk davranmadığını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, “Onu ne zaman görsem teşekkür ediyorum. İyi oynayıp goller attığımda beni destekledi ve motive etti. Başkası olsa böyle davranmayabilirdi” dedi.