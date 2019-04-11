Diego Costa hakemin annesine küfretti, sezonu kapattı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid’in golcüsü Diego Costa, takımının 6 Nisan’da Barcelona’yla oynadığı maçta hakemin annesine küfrettiği için sekiz maç ceza aldı.

Fotoğraf: Reuters

Hakem Jesus Gil Manzano maç raporunda, 28’nci dakikada 19 numaralı Diego Costa annesine küfrettiği için kırmızı kart gördüğünü yazdı. Costa’nın yüksek sesle annesine küfrettiğini vurgulayan Manzano, edilen küfürleri de yazdı.

Reklam

İspanya Futbol Federasyonu bunun üzerine Costa’ya sekiz maç ceza verdi. 30 yaşındaki forvet ceza nedeniyle bu sezonu kapattı; gelecek seonun ilk maçında da oynayamayacak.

Barcelona’nın sahası Camp Nou’da oynanan maçı 2-0 kaybeden Atletico Madrid, rakibinin 11 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor.