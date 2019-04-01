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Yaramazlara biraz batar!

Die Zeit: Erdoğan’ın agresif seçim kampanyası işe yaramadı

Almanya’da yayımlanan Zeit gazetesinde yerel seçimlerle ilgili bir yazı kaleme alan Michael Thumann, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın agresif bir seçim kampanyası yürüttüğünü ancak bunu işe yaramadığını savundu.

Erdoğan’ın Yeni Zelanda Christchurch’teki cami saldırılarını, Batı’nın tavrını ve Ayasofya’yı cami yapma fikrini kullanarak oy toplama çabasına girdiğine vurgu yapan Thumann’ın seçim sonrası için öngörüsü ise ‘kutuplaştırmayı derinleştireceği’ yönünde.

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Yazının özeti şöyle:

“AKP kendi gücünü tüketti. Siyasi baskı ve medyaya rağmen Türklerin seçim yapma seçeneği vardı. Önceden belirlenmiş sonuçların kabul edilmesine yarayan seçimler düzenleyen ülkelerden çok önemli bir farkı vardı…

Fotoğraf: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, bu yerel seçimlerde hoşuna gitmeyen sürprizlerle karşılaştı. Ankara’da Kemalist-laik CHP’nin adayı kazandı. Muhafazakar İslamcılar 1994’ten beri ilk kez başkenti kaybetti. Akdeniz’deki Antalya’da da CHP kazandı. AKP’nin uzun zamandan beri göze çarpan, virüs gibi yayılan zayıflığı ilk defa büyük kentlerde seçim kaybına yol açtı. Erdoğan kampanya sürecinde manipülasyon ve siyasi savaş yönetiminin tüm araçlarını kullandı.

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Medya, hazırdaki tüm mikrofon ve kameralarını cumhurbaşkanının önüne koydu. Suriye’deki Kürt gruplara müdahale etmekle tehdit etti. Avrupa ve ABD’ye karşı kutuplaştıran bir tutum sergiledi. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik saldırıları kullandı. Ayasofya’yı cami yapma sözü verdi. Ancak hiçbiri işe yaramadı. Çünkü insanların sorunlarını atladı.

Kutuplaşmayı derinleştirecek

Türklerin yarısının tek adam yönetimine öfkesi büyük. Aynı şekilde yüksek gıda fiyatları, ekonomik kriz ve Türk lirasının değer kaybına da öfkeliler -ki Erdoğan’ın bu sorunlara çözüm olarak sunduğu somut önerileri cılız kaldı…

Erdoğan, ayrıca, ona ve AKP’ye oy vermeyen herkesi terörist olarak niteledi. Bu söylemi seçim sonrasında yürüyeceği yolun işareti. Uzlaşma ve geniş koalisyonlar, Erdoğan’a yabancı kavramlar. Kutuplaşmayı derinleştirecek. Muhalefetin belediye başkanlarını görevden almayı deneyecek -ki bunu Güneydoğu’da yaptı. Muhalif belediyelere dava açabilir. AKP ve muhalefet İstanbul’daki belediye başkanlığı konusunda uzun, nefret dolu bir kavgaya tutuşablilir.”

SON HABERLER

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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