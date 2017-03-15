Die Welt muhabiri Yücel’in tutukluluğuna itiraza ret: Şüphelinin eylemi gazetecilik değil

‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel için ‘terörist’ ve ‘Alman ajanı’ demişti.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Yücel’in tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren 10. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararının usul ve yasaya aykırı olmadığını belirterek itirazı reddetti.

Mahkeme kararında ‘şüphelinin ifade ve savunması, şüpheli tarafından kaleme alınan yazılar, bu yazılarda kullanılan görsel ögeler, başlıklar, yazılar içerisindeki ifade ve anlatım ile kullanılan dil üslup bütün halinde değerlendirildiğinde, şüphelinin eyleminin basın özgürlüğü ve gazetecilik anlamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı’ ifadelerine yer verildi.

Kararda, ‘soruşturmaya konu olan yazılarında gerçekleri adeta kasıtlı ve bilinçli olarak saptırarak adeta yasa dışı silahlı terör örgütlerinin amacına hizmet eder şekilde hareket ettiği amaç ve kanaatine varıldığına’ dikkat çekildi.

Kampanya başlatılmıştı

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak nitelemişti.

Alman medyası da Yücel ve tutuklu diğer gazetecilerin serbest bırakılması için ‘seferberlik’ başlatmıştı.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.