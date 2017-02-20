Die Welt muhabiri Yücel’in gözaltı süresi bir hafta uzatıldı

Die Welt gazetesinin, Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in gözaltı süresi bir hafta uzatıldı.

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ maillerine dair yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere 14 Şubat’ta İstanbul’da emniyete gitmişti.

Yücel’in evi de aranırken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını henüz bilmediklerini söylemiş, Yücel hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması yöneltileceğini tahmin ettiklerini ifade etmişti.

Ek gözaltı süresi

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Die Welt, muhabirinin gözaltı süresinin bir hafta uzatıldığını duyurdu.

Gazetecinin avukatlarının soruşturma dosyasını görmek istediği, buna izin verilmediği öğrenildi. Gazeteye göre Yücel, hakkındaki suçlamaları Sabah gazetesinden öğrendi, bizzat ifadeye çağrılmadı.

Avukat Veysel Ok, “Müvekkilimizin gözaltında tutulması için bize göre herhangi bir neden bulunmuyor” diye konuştu.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık 2016’daki haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltına listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.

Üç gazeteci tutuklanmıştı

Emniyette 24 gün gözaltında tutulan gazeteciler, gözaltında bulundukları 24’üncü günde savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan gazetecilerden Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı.