Die Welt muhabiri Yücel’in başvurusunda AİHM’den Türkiye’ye son mühlet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) henüz iddianamesi bile hazırlanmamasına rağmen tecritte tuttulan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in başvurusuna karşılık savunma yapması için Türkiye’ye tanınan süreyi son kez uzattı.

DW Türkçe’nin haberine göre AİHM, Yücel’in durumuna ilişkin Türkiye’ye görüşünü sunması için verilen ek sürenin 28 Kasım tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

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AİHM tarafından Yücel’in avukatı Veysel Ok’a gönderilen yazıda, Türkiye’nin talebi üzerine verilen mühletin bir kez daha uzatılmayacağı da kaydedildi.

Son olarak, AİHM, Yücel adına yapılan başvuruda Türkiye’ye görüşünü hazırlaması için 24 Ekim tarihine kadar süre vermişti.

Ne olmuştu?

Hacker grubu RedHack’in sızdırdığı Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaların haberleştirilmesiyle ilgili altı gazeteci 25 Aralık 2016’nın gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturmada daha sonra Almanya merkezli Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış, daha sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘terör propagandası’yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yücel’in dosyası aynı soruşturmada tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat’ten ayrılmıştı.

Hakkında herhangi bir iddianame düzenlenmeden ve hakim karşısına çıkartılmadan tutukluluğunun devam etmesi üzerine Yücel’in avukatları nisan ayında AİHM’ye başvurmuştu.