Die Welt: MİT, Alman siyasetçiler hakkında istihbarat faaliyeti yürütüyor

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Alman siyasetçiler hakkında bilgi topladığını yazdı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre MİT’in, vekiller dışında Alman içişleri, dışişleri ve savunma alanlarındaki uzman siyasetçileri izlediği öne sürüldü.

Haberde ayrıca Alman Emniyet Teşkilatı’ndan (BKA) bir görevlinin de geçen haftalarda ‘güvenlik görüşmesi’ adı altında birkaç Alman milletvekilli ile görüştüğü belirtilirken, görüşmede MİT’in muhtemel izleme faaliyetleri ve Türk milliyetçilerden kaynaklı olası tehlikelerin ele alındığı kaydedildi.

Daha önce de Alman basınında MİT’in Almanya’da istihbarat faaliyeti yürüttüğüne ilişkin haberler üzerine Federal Başsavcılık mart ayında soruşturma başlatmış, soruşturmaların hepsi kapatılmıştı.