Die Welt gazetesi anketi: Almanya, Erdoğan’a ‘Sen gelme’ demiş

Alman Die Welt gazetesinin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Almanların üçte ikisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkelerini ziyaret etmesini istemiyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman Die Welt gazetesi, Civey adlı kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı anketin sonuçlarını yayımladı.

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Anketin sonucuna göre katılımcıların yüzde 69’u, Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret etmesine karşı olduğunu beyan etti. “Erdoğan Almanya’ya gelsin mi” sorusuna “evet” ya da “tercihen evet” şeklinde yanıt verenlerin oranıysa yüzde 24’te kaldı. Geriye kalan yüzde 7’lik bölümse kararsız olduğunu açıkladı.

Bu arada Bild gazetesi, Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan’ın, eylül sonunda Almanya’yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi. Gazetenin haberinde Erdoğan’ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürüldü.