Die Welt duyurdu: Türkiye muhabirimiz Deniz Yücel üç gündür gözaltında

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in İstanbul’da gözaltına alındığını duyurdu. 72 saati aşkın süredir gözaltında tutulan Yücel’in dosyasında gizlilik kararı olduğu için suçlama gerekçesi henüz bilinmiyor.

Deutsche Welle’nin Die Welt’ten aktardığına göre Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere salı günü İstanbul’da emniyete gitti.

Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken, BBC Türkçe’ye konuşan Yücel’in avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını henüz bilmediklerini söyledi. Ok, Yücel hakkında ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması yöneltileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Yücel, 2015 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e sorduğu sorunun ardından gözaltına alınmış, 2016 yılında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlediği basın toplantısında Yücel’in sorusundan ‘hazzetmezken’ söz konusu sorunun sorulabilmesini Türkiye’de basın özgürlüğüne yormuştu.

Gazeteden destek

Welt’in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Muhabirimiz Deniz Yücel mükemmel bir iş çıkarıyor. Türk hükümeti, sürekli bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapıyor. O nedenle suçsuzluğunun adil bir yargı sürecinde ortaya çıkacağından bir şüphemiz yoktur” dedi.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı gün yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltına listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın ve Mahir Kanaat olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.

Üç gazeteci tutuklanmıştı

Emniyette 24 gün gözaltında tutulan gazeteciler, gözaltında bulundukları 24’üncü günde savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan gazetecilerden Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı.