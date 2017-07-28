Didim’e ‘tatile gelen’ biri İngiliz üç kişi PYD operasyonunda gözaltına alındı

Aydın’da tatile geldiklerini söyleyen biri İngiliz, ikisi Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı üç kişi PYD operasyonunda gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre Aydın emniyetine, ‘PYD’de faaliyet gösterdiği’ iddia edilen üç kişinin ilçede tatil yaptıklarına dair e-postayla ihbar geldi.

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İhbar üzerine kent ve Didim emniyetinin terörle mücadele şube ekipleri, 26 Temmuz’da bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda İngiliz J.A.R. ile Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı anne kız V.P.R.A. ile M.Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin bilgisayar, cep telefonu ve dijital malzemelerine el konuldu.

‘Silah eğitimi aldım’

İngiltere vatandaşı J.A.R., 2015’te YPG’ye tıbbi yardım için gittiği Suriye’de üç ay kaldığını anlatarak şunları söyledi: “YPG’den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere’ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.’yla birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldik.”

M.Y.A., Hollanda ve İngiltere’de hukuk eğitimi aldığını, J.A.R.’yle 2015’te sosyal medyada tanıştıklarını söyledi.

Anne V.P.R.A. ise birlikte tatile geldiklerini ifade ederek kızı ile J.A.R. arasındaki arkadaşlığı sonradan öğrendiğini kaydetti.

DHA, şüpheliler J.A.R. ve M.Y.A.’nın sosyal medya hesaplarında YPG’nin kıyafetlerini giyerek, örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği, annenin ise bu suçu işlemediğinin belirlendiğini yazdı.