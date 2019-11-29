Didim ve Kuşadası’nda 111, Dikili’de 25 sığınmacı yakalandı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 115, İzmir’in Dikili ilçesinde de 25 sığınmacı yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Kuşadası açıklarında, çarşamba günü durdurulan lastik botta 26’sı Suriye ve 13’ü Afganistan uyruklu olmak üzere 39 sığınmacı yakalandı. Aynı gün durdurulan lastik botta ise, 17’si Kongo, altısı Orta Afrika, üçü Sierra Leone, ikisi Sudan ve biri Senegal uyruklu olmak üzere 29 sığınmacı yakalandı. sekizi erkek, yedisi kadın, 14’ü çocuk sığınmacı kıyıya getirildi.

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Perşembe günü, Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında da, lastik botla yasa dışı geçiş yapan sığınmacılar durduruldu. Yapılan kontrollerde 31’i Filistin, dokuzu Suriye, ikisi Afganistan ve biri Pakistan uyruklu olmak üzere 43 sığınmacı yakalandı. 23’ü erkek, dördü kadın, 16’sı çocuk kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan 111 sığınmacı kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde Afganistan uyruklu 25 sığınmacı yakalandı. Yedisi erkek, beşi kadın, 13’ü çocuk sığınmacı kıyıya getirildi. Sığınmacılar, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

