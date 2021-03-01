Didem Özel Tümer: Milli Görüş gömleğinin yeniden AK Parti için terzi tahtasına konduğundan bahsedildi

Kabaktepe adı kamuoyuna yansır yansımaz, onun SP’ geçmişi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılın ilk günlerinde SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaretini hatırlatan yorumlar da yapıldı. Yorumların bazılarında SP’nin gelecek seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alacağından, Saadet kadrolarının AK Parti’ye taşınmaya başladığından, Milli Görüşün gömleğinin yeniden AK Parti için terzi tahtasına konulduğundan bahsedildi. Tüm bunları zaman gösterecek.

Bugüne ilişkin söylenebilecek ise, Kabaktepe’nin üstlendiği görevin AK Parti içindeki özellikle Milli Görüş kökenliler kadar SP’deki dostları tarafından da olumlu karşılandığı.

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Didem Özel Tümer’in yazısı