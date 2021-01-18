Didem Özel Tümer: Laschet’in katılması Türkiye açısından kolaylaştırıcı etki oluşturabilir

Bu arada, Türkiye – AB ilişkilerindeki zararın onarılmasına katkı konusunda, bir önceki dönem başkanı Almanya’ya, başta Şansölye Merkel olmak üzere diğer ‘Alman aktörlere’ de ayrı bir vurgu yapıldığının altını çizmek gerekiyor. Her ne kadar Portekiz’in dönem başkanlığına denk gelse de, şartları oluşturan ‘Almanlar’ oldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın eski Savunma Bakanı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut , Almanya’nın AB’deki daimi temsilciliğini uzun süre yürüten, Merkel’in danışmanlığını üstlenmiş bir isim ve henüz yeni göreve başlamış olsa da Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz. Bu isimlere, Türkiye açısından, ülkesinde lakabı ‘Türk Armin’ olan CDU’nun yeni lideri Armin Laschet’in katılması da kolaylaştırıcı bir etki oluşturabilir.

Didem Özel Tümer’in yazısı