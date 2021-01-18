Didem Özel Tümer: Laschet’in katılması Türkiye açısından kolaylaştırıcı etki oluşturabilir

Bu arada, Türkiye – AB ilişkilerindeki zararın onarılmasına katkı konusunda, bir önceki dönem başkanı Almanya’ya, başta Şansölye Merkel olmak üzere diğer ‘Alman aktörlere’ de ayrı bir vurgu yapıldığının altını çizmek gerekiyor. Her ne kadar Portekiz’in dönem başkanlığına denk gelse de, şartları oluşturan ‘Almanlar’ oldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın eski Savunma Bakanı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut , Almanya’nın AB’deki daimi temsilciliğini uzun süre yürüten, Merkel’in danışmanlığını üstlenmiş bir isim ve henüz yeni göreve başlamış olsa da Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz. Bu isimlere, Türkiye açısından, ülkesinde lakabı ‘Türk Armin’ olan CDU’nun yeni lideri Armin Laschet’in katılması da kolaylaştırıcı bir etki oluşturabilir.
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Hedef 15 Mart’ta 27 milyon kişi aşılanmış olursa yasakların bir bölümünü kaldırmak
Kitlesel aşılamanın 14 Ocak’ta başladığı Türkiye’de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılması, bu sayıya ulaşıldığında ise yasakların bir bölümü kaldırılması hedefleniyor.
Sağlık bakanı sekiz adımda aşı uygulamasını anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Covid-19 aşılama sürecini sekiz madde halinde anlattı. Koca’nın paylaştığı bilgilere göre aşı yaptıranlar için elektronik aşı kartı oluşturulacak.
Uzmandan uyarı: Çocuklarınızı bilim kurulunun dediği saatlerde dışarı çıkarın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, bazı ailelerin bilim kurulunun belirlediği saatlerde bile çocuklarını dışarı çıkarmadığını belirterek çocukların dışarı çıkarılmasının gerektiğini söyledi.
Birçok kent kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı
Özellikle barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle beklenen kar İstanbul’a yağdı. İstanbul’da korkulduğu kadar hayatı olumsuz etkileyecek etkisi olmadı karın ama Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentteki yüzlerce yerleşim birimine ulaşım kesildi.
Özdağ’a saldırıya ilişkin iki kişi gözaltına alındı
Ankara’da iki kişi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.