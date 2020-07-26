Didem Özel Tümer: Kılıçdaroğlu konuşmasında bir kere bile CHP’nin tek başına iktidarından bahsetmedi

Ancak coşku ve heyecan eksikliğinden çok daha önemli olan, CHP’nin 6. kez genel başkanı seçilen Kılıçdaroğlu’nun, kurultay konuşmasında bir kere bile CHP’nin tek başına iktidarından bahsetmemesiydi. Bir süredir ‘CHP iktidarı’ ifadesini kullanmayan Kılıçdaroğlu kurultayda üzerine basa basa “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” dedi.

Dostlar; ‘Millet İttifakı ortakları’. Kılıçdaroğlu kurultay konuşması ile Millet İttifakı’nı uzun ömürlü bir birliktelik olarak gördüğünün, korumak ve mümkün olduğunca genişletmek için çaba harcayacağının mesajını, “31 Mart’ta dostlarımızla birlikte duvarın arkasına geçtik. Yine dostlarımızla o duvarı parça parça yıkacağız” sözleriyle açık olarak verdi.

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Bu noktada; CHP’nin sıkıştığı yüzde 22-23 bandından yukarı ne yaparsa yapsın çıkamayacağını kabullendiği de ileri sürülebilir, artık tüm partiler için ittifaksız iktidarın mümkün görünmediği için ittifaklara sahip çıkmanın bir zorunluluk haline geldiği de…

Didem Özel Tümer’in yazısı