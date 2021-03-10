Didem Özel Tümer: İYİ Parti, ‘Hayır’ denen dosya olursa gerekçesini açıklayacak

Partinin fezlekelere yaklaşımı konusunda görüştüğüm kaynak, temel kriterlerini ‘doğru isnat, doğru delil, doğru fail’ olarak açıkladı. Akşener, “İYİ Parti, fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” derken kastedilen bu. Yani, her bir dosyada bu üç temel unsurun olup olmadığı test edilecek. Parti yetkilisi, “Yani terör örgütüne üye olan bir kişi için, ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçlaması ile gelinmemesi gerek. Ya da terör örgütü propagandası yapan için ‘terör örgütüne üyelik’ ile gelinmemesi gerek. İhbar mektubu üzerinden bir fezleke hazırlandıysa biz buna ‘hayır’ deriz. Doğru isnat, doğru delil, doğru fail tespitiyle gelen bir konuya ise ‘hayır’ demek mümkün değil. Ama keyfi olarak hazırlanmış bir fezlekeye, siyasi baskı emareleri olan bir fezlekeye ‘evet’ denildiğinde, hem hukuk, hem yargı, hem de kamuoyu vicdanı yıpratılır. İYİ Parti burada ‘check balans’ yeri olmak zorunda” dedi. Bir başka ifade ile, İYİ Parti söz konusu ettiği kriterlere uygun olan dosyalar için ‘evet’, buna uyulmadığını düşündükleri için ‘hayır’ deme kararında. Parti yetkilisi, “Körü körüne ‘evet’ de demeyiz, körü körüne ‘hayır’ da demeyiz. Biz yargının ve siyasetin dönemsel ihtiyaçlarına cevap veren bir mekanizma haline gelmeyiz.” ifadesini kullandı.

Ayrıca, partinin “Hayır” denilen dosya olursa, bunların gerekçelerini de kamuoyuna açıklayacağı anlaşılıyor.

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Didem Özel Tümer’in yazısı