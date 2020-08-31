Didem Özel Tümer: Gaz keşfinde parola ‘Zeynep uyandı’ymış

Burada da bir bebeğin ismi, ‘müjde’ aleniyet kazanana kadar güvenlik gerekçesiyle parola olarak kullanılmış.

(…)Aynı zamanda TPAO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bayraktar’ın gecenin o saatinde çalan telefonu biraz da gergin bir şekilde açtığı söyleniyor. Çünkü ısrarla çalan telefon Bayraktar’ın henüz dört aylık kızı Zeynep’in uyuduğu odadaymış. Bakan Yardımcısı telefonu açmış, keşif haberini sindirmeye çalışırken fonda ağlayan Zeynep bebek varmış. Bayraktar’ın ağzından çıkan “Zeynep uyandı” sözleri daha sonrasında asıl stresli sürecin, dar bir kadro arasındaki parolası haline gelmiş. Bulunan gazın miktarı ve kalitesi cevaplanması gereken en önemli sorular olarak ortadayken, hem gemide hem de karadaki laboratuvarlarda test çalışmaları büyük bir gizlilik içinde yapılmaya başlanmış. Spekülasyona neden olacak bir bilginin sızmaması için toplantı odalarına çay servisi yapan görevliler girdiğinde bile servis bitene kadar susulmuş. Yaklaşık 12 gün süren testler sonucunda teknik ekip yüksek kalitede ve çıkarılabilir düzeyde gaz miktarına ulaşıldığından emin olduktan sonra üst makamlara bilgi verilmesi kararlaştırılmış.

Reklam

Didem Özel Tümer’in yazısı