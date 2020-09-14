Didem Özel Tümer: Cumhurbaşkanlığı adaylığının bedeli belediyeyi kaybetmek mi?

Cumhurbaşkanı adayı olma/gösterilmeleri ihtimalinden bahisle kamuoyu yoklamalarına konu edilen iki belediye başkanı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu iki isimle ilgili ölçümler, hesaplar, kitaplar, yakıştırmalar, iddialar hızına hız katarak yol alıyor. Peki 25 yıl aradan sonra iki büyükşehirde koltuk değişikliğini sağlayan bu iki isim, koltuklarını AK Partili isimlere bırakıp aday olabilirler mi? Zira bu belediye başkanları şayet aday gösterilirlerse görevlerinden ayrılmış sayılacaklar.

Bu da boşalan koltuklar için çoğunluğun AK Parti – MHP’de olduğu belediye meclislerinden büyük olasılıkla AK Partili bir ismin ‘yeni başkan’ olarak çıkması demek. Yani Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için koltuğundan kalkması halinde mesela Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, Mansur Yavaş kalktığında da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ya da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin oturması mümkün.

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(…)Sonuçta önümüzde örneği olmayan bir durum var. Belediye başkanları için koltuklarını seçim sonucu netleşene kadar garantiye almanın yolu var mı? Eğer yoksa, Cumhurbaşkanlığı adaylığının bedeli belediyeyi kaybetmek mi? Seçmen bu bedeli kabul eder mi?

Didem Özel Tümer’in yazısı