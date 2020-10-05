Didem Özel Tümer: ‘Bundan sonra size İYİ Parti’nin muhalifleri denebilir mi’ diye sordum

Bundan sonra İYİ Parti’de neler olabilir sorusuna gelince… Akşener’e yakın isimler meseleye daha çok parti içi rekabetten kaynaklı tepki olarak bakıyor ve Genel Başkan’a paralel şekilde “içerdeki kızgınlık ve kırgınlıklar Türkiye gündeminin önüne geçmemeli” diyorlar.

Tepkililerin bir kısmı Akşener’in kararından sonra bazı değerlendirmeler yaptı. Ama topluca bir araya gelip bir karar oluşturmadı. Bu hafta izleyecekleri yol ve yöntemleri değerlendirecekler. İlk tepki olarak parti grup toplantılarına girilmeyebileceği belirtiliyor. İstifa kelimesini ağzına alanlar da var, “o son çare” diyenler de…”Adım adım ilerleyelim” diyenler de var, “kesip atalım” diyenler de. Bu ifadelerden yola çıkarak grup içinden bir milletvekiline “Bundan sonra size İYİ Parti’nin muhalifleri denilebilir mi?” diye sordum. Sesini bir parça yükselterek ve kararlı bir tonla “Hayır, diyemezler” dedi. Milletvekili şöyle devam etti; “Bırakırsam, bırakır giderim. Ama ben bu partinin sahibiyim. Kimse bana muhalefet yaftası yapıştıramaz.”

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Didem Özel Tümer’in yazısı