Didem Özel Tümer: Beklenti, ‘siyasetçilerin ağırlığının hissedileceği’ bir kabine olacağı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son kasım ayında ‘pik yapan‘ kabine değişikliği söylentileri için, “Değişim gerekiyorsa yerini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirler” demişti. Ankara’da bu aralar, “en doğru zaman kongreyle eş zamanlı olan” yorumları yapılıyor. Kulaktan kulağa geçirilen, grup salonlarında boy gösteren, Cumhurbaşkanı’na şöyle bir görünmeye çalışan isimlere hiç değinmeden, bu konuya ilişkin aktaracağımız tek “beklenti”, ‘siyasetçilerin ağırlığının hissedileceği‘ bir kabine olacağı. 16 bakandan oluşan 66. Hükümette halen 4 bakan milletvekili kökenli. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte geriye kalan 12 isim, bürokrasi ya da özel sektörden. Kastedilen bu yapının, seçime giderken siyasi tercihleri her alanda daha rahat işleyebilecek, salvolara karşılık verebilecek, daha siyasi bir kabine.
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