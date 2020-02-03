Didem Özel Tümer: Avramopoulos arabulucu mu ya da olur mu?

Elazığ depreminin yaşandığı gece posta kutuma 23.34’de düşen Cumhurbaşkanı’nın günlük program duyurusunda, Erdoğan’ın 25 Ocak saat 16.00’da Avrupa Birliği, Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos’u kabul edeceği bilgisi vardı. Tuhaftı çünkü; Yunan politikacı artık o görevde değildi. Bir yanlışlık olmalı diye düşünürken fazla geçmedi, 00.24’de gönderilen yeni duyuruda bu program yer almadı. Hata oldu herhalde diye düşündüm. Ancak sadece iki gün sonra Erdoğan, şöyle diyordu: “Yunanistan ile aramızda ortak bir dostumuz var eski belediye başkanlarından. ‘Benden mesaj istiyorsan söyle Yunanistan tarafına, bizimle uğraşmasın. Bizim Yunanistan ile uğraşma diye bir derdimiz yok’”

Erdoğan’ın ‘ortak dostumuz’, ‘eski belediye başkanlarından’ diye tarif ettiği kişi kuşkusuz Avramopoulos. Tanışıklıkları belediye başkanlıkları döneminden. Erdoğan, hapse girdiğinde Atina’dan kalkıp ziyarete gelen dostunun kadirşinaslığını hiç unutmadı.

Reklam

Erdoğan’ın sözleri ve program düzeltmesi, ‘Acaba Avramopoulos gerginliği azaltmak için devre girmiş olabilir mi? Kamuoyuna yansımamış gözlerden ırak bir görüşme yapılmış olabilir mi?’ sorusunu akla getiriyor.

Didem Özel Tümer’in yazısı