Didem Özel Tümer: Ambargo açıklaması size inandırıcı geldi mi?

Suudi Arabistan yaklaşık bir yıldır Türk ürünlerinin ülkeye girişinde ‘engelleme’ uyguluyor. Bakarsanız ortada resmi bir ambargo yok. Hatta sorulduğunda da yok. Nitekim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan doğrudan muhatabına sormuş. Edindiğim bilgiye göre, Pekcan muhatabı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı’na bir mektup yazmış. Aldığı cevapta ise muhatabı, ‘ambargonun söz konusu olmadığını, haberlerin Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerine zarar vermeye çalışan çevrelerin propagandası’ olduğunu söylemiş. Bu açıklama size inandırıcı geldi mi?
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AKP’nin ‘torba teklifi’: Kısmi zamanlıya teşvik; kıdem tazminatı zorlaştı
AKP’nin Meclise sunduğu ‘torba teklif’le ‘belirli süreli sözleşmeler’ ile ‘kısmi çalışma’ kapsamındaki düzenlemeler nedeniyle işçinin kıdem tazminatı alması zorlaşabilir.
196 gün hastanede kaldı, ailesi üç kez vedalaşmaya çağrıldı; o, Covid-19’u yendi
ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Deanna Hair, 196 günlük Covid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Virüs nedeniyle en uzun süre hastanede kalan kişilerden biri olarak kayıtlara geçen Hair’in yakınları defalarca ‘vedalaşmaları’ için çağrıldı. Ancak o hayata tutundu.
Bilim Kurulu üyesi: Herkes olası hastaymış gibi davranılmalı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, toplumun bilinçli şekilde önlemlere uymadığı takdirde vaka sayılarının artacağına dikkat çekti.
Doktor: Karantinadayken, ‘Düğüne, cenazeye katılabilir miyim’ diye soruyorlar
Isparta’daki filyasyon koordinasyon merkezinin sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay’ın, karantinadaki kişilerin yönelttiği sorulardan verdiği örnekler ‘durumun vahametini kavrayamayanlar gerçeğini’ anlatıyor: “Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim? Düğüne katılabilir miyim?”
İçişleri bakanlığı genelgesi: Yarından itibaren yedi gün, faklı alanlarda denetim
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yolladığı ‘corona virüsü salgını’ konulu ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca yedi ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacağını duyurdu.