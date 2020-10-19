Didem Özel Tümer: Ambargo açıklaması size inandırıcı geldi mi?

Suudi Arabistan yaklaşık bir yıldır Türk ürünlerinin ülkeye girişinde ‘engelleme’ uyguluyor. Bakarsanız ortada resmi bir ambargo yok. Hatta sorulduğunda da yok. Nitekim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan doğrudan muhatabına sormuş. Edindiğim bilgiye göre, Pekcan muhatabı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı’na bir mektup yazmış. Aldığı cevapta ise muhatabı, ‘ambargonun söz konusu olmadığını, haberlerin Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerine zarar vermeye çalışan çevrelerin propagandası’ olduğunu söylemiş. Bu açıklama size inandırıcı geldi mi?

Didem Özel Tümer