Diken

Yaramazlara biraz batar!

Didem Özel Tümer: AK Partili kadınlar ‘şerhlerini’ düşseler dahi çekilme kararına uyacaklar

Yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, partide çekilme kararının alınmasının kolay olmadığı. Görüşüne başvurduklarım, AK Parti’nin uzun süredir İstanbul Sözleşmesi kadar parti içinde uzun, sert tartışmalara neden olan ve üzerinde uzlaşma sağlanması güç olan bir gündem maddesi olmadığını söyledi. Partili kadınların neredeyse tamamına yakını tartışmalarda sözleşmeden çekilmeye ‘direnen’ taraf olmuş. Partili kadınların savunmada gösterdikleri direncin ve argümanlarının parti yönetimindeki erkekleri ‘şaşırttığını’ söyleyebilirim. Ancak AK Partili kadınlar görüşmelerde ‘şerhlerini’ düşseler dahi, sonunda çoğunluğa ulaşan çekilme kararına uyacakları anlaşılıyor.

Didem Özel Tümer’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

TTB: Bakanlık ‘corona’ verilerini gizliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verilerini gizlediğini, halkı paniğe sevk ettiğini ve mücadeleyi sadece halka bıraktığını öne sürdü.

Elde kalan kurbanlıkları bakanlık satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının, talep edilmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...