Didem Özel Tümer: AK Partili kadınlar ‘şerhlerini’ düşseler dahi çekilme kararına uyacaklar

Yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim, partide çekilme kararının alınmasının kolay olmadığı. Görüşüne başvurduklarım, AK Parti’nin uzun süredir İstanbul Sözleşmesi kadar parti içinde uzun, sert tartışmalara neden olan ve üzerinde uzlaşma sağlanması güç olan bir gündem maddesi olmadığını söyledi. Partili kadınların neredeyse tamamına yakını tartışmalarda sözleşmeden çekilmeye ‘direnen’ taraf olmuş. Partili kadınların savunmada gösterdikleri direncin ve argümanlarının parti yönetimindeki erkekleri ‘şaşırttığını’ söyleyebilirim. Ancak AK Partili kadınlar görüşmelerde ‘şerhlerini’ düşseler dahi, sonunda çoğunluğa ulaşan çekilme kararına uyacakları anlaşılıyor.

Didem Özel Tümer’in yazısı